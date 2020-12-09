Нападающий «Лестера» Джейми Варди уладил недопонимание с ЛГБТ после того, как сбил флаг с радужной символикой во время матча.
Сперва 33-летний форвард подвергся критике – его заподозрили в гомофобии. Но затем он подарил срубленный флаг ЛГБТ-фанатам «Лестера». Варди написал: «Так держать!» и оставил автограф
Чемпионат Англии
Варди забил «ШЮ» и на эмоциях сшиб ЛГБТ-флаг. На него наехали фанаты
«Мы были огорчены гомофобными комментариями, которые появились в интернете после инцидента. Мы испытываем гордость и благодарность в связи с поддержкой, которую нам оказывают сам Джейми и клуб. Мы работаем, чтобы футбол был безопасен для всех. Негативные комментарии только показывают, насколько это важно», – опубликовали заявление ЛГБТ-болельщики.
- Варди снес флаг во время празднования гола в матче с «Шеффилдом». Он забил победный мяч и в подкате срубил угловой флажок.
- Варди идет на третьем месте в таблице бомбардиров АПЛ (9 мячей).
Чемпионат Англии
Гвардиола впервые в тренерской карьере пропустил 5 мячей
Чемпионат Англии
Варди заехал шипами по лицу Мустафи, на месте удара образовалась гематома