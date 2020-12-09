Нападающий «Лестера» Джейми Варди уладил недопонимание с ЛГБТ после того, как сбил флаг с радужной символикой во время матча.

Сперва 33-летний форвард подвергся критике – его заподозрили в гомофобии. Но затем он подарил срубленный флаг ЛГБТ-фанатам «Лестера». Варди написал: «Так держать!» и оставил автограф

«Мы были огорчены гомофобными комментариями, которые появились в интернете после инцидента. Мы испытываем гордость и благодарность в связи с поддержкой, которую нам оказывают сам Джейми и клуб. Мы работаем, чтобы футбол был безопасен для всех. Негативные комментарии только показывают, насколько это важно», – опубликовали заявление ЛГБТ-болельщики.