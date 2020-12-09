Бразильский нападающий Халк завершил отрезок карьеры в Китае, покинув по окончании контракта «Шанхай СИПГ».
Теперь экс-нападающий намерен продолжить выступление в Европе, и у него на руках есть несколько предложений из топ-чемпионатов, в том числе из Англии и Испании. Сам бразилец склоняется к переезду на Туманный Альбион и готов ради этого пожертвовать зарплатой – в Китае он получал 20 млн евро в год, а в АПЛ ему предлагают максимум 2 млн, сообщает Record.
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- Ранее появилась информация, что в возвращении Халка заинтересованы его бывшие клубы – «Зенит» и «Порту».
- Бразилец провел за «Шанхай» 145 матчей во всех турнирах и забил 76 мячей при 54 ассистах.
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