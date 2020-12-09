Теперь экс-нападающий намерен продолжить выступление в Европе, и у него на руках есть несколько предложений из топ-чемпионатов, в том числе из Англии и Испании. Сам бразилец склоняется к переезду на Туманный Альбион и готов ради этого пожертвовать зарплатой – в Китае он получал 20 млн евро в год, а в АПЛ ему предлагают максимум 2 млн, сообщает Record.