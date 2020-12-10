Контракт Халка с «Шанхай СИПГ» завершается 31 декабря, и бразилец не хочет его продлевать. Ранее сообщалось, что форвард получил предложения от клубов АПЛ и Примеры.

Сейчас уточняется, что услугами футболиста интересуется «Вулвурхэмптон», который ранее из-за тяжелой травмы потерял Рауля Хименеса. Халку такой вариант интересен, потому что за «волков» выступает много португальских игроков. Ради варианта с «Вулвз» 34-летний форвард готов пойти на существенное сокращение зарплаты, сообщает Football Insider.

Чемпионат Англии Халк получил предложение из АПЛ и готов на понижение зарплаты в 10 раз 18 ЧАСОВ НАЗАД

Ранее сообщалось, что в возвращении Халка заинтересованы его бывшие клубы – «Зенит» и «Порту».

Бразилец провел за «Шанхай» 145 матчей во всех турнирах и забил 76 мячей при 54 ассистах.

Халк никогда не выступал в чемпионате из топ-5: он играл в России, Китае, Японии и Бразилии.

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