Контракт Халка с «Шанхай СИПГ» завершается 31 декабря, и бразилец не хочет его продлевать. Ранее сообщалось, что форвард получил предложения от клубов АПЛ и Примеры.
Сейчас уточняется, что услугами футболиста интересуется «Вулвурхэмптон», который ранее из-за тяжелой травмы потерял Рауля Хименеса. Халку такой вариант интересен, потому что за «волков» выступает много португальских игроков. Ради варианта с «Вулвз» 34-летний форвард готов пойти на существенное сокращение зарплаты, сообщает Football Insider.
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Халк получил предложение из АПЛ и готов на понижение зарплаты в 10 раз
Ранее сообщалось, что в возвращении Халка заинтересованы его бывшие клубы – «Зенит» и «Порту».
- Бразилец провел за «Шанхай» 145 матчей во всех турнирах и забил 76 мячей при 54 ассистах.
- Халк никогда не выступал в чемпионате из топ-5: он играл в России, Китае, Японии и Бразилии.
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