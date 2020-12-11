«МЮ» вылетел из ЛЧ, несмотря на неплохой старт: англичане обыграли «Лейпциг» и «ПСЖ» и создали великолепный задел для успешного результата. Но после «красные дьяволы» уступили «Башакшехиру», и все сломалось – 3 очка в четырех матчах.

В решающем туре «МЮ» устраивала ничья с «Лейцпигом», но уже к 13-й минуте клуб горел 0:2 и в итоге проиграл (2:3). Сульшер стал первым тренером, уступившим в шести или более играх из первых 10 в Лиге чемпионов во главе английского клуба.

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Несмотря на это, норвежец не делает трагедии из вылета в ЛЕ.

«Хотим начать матч с «Сити» хорошо. В нескольких последних встречах с ними мы справлялись хорошо, но есть еще множество вещей, которые можно улучшить.

В самом начале матча с «Лейпцигом» мы попали в трудную ситуацию. Они забили после кроссов, и это печалит. Мы очень хотели пройти дальше, но нужно оставить ситуацию позади. У нас была сбалансированная группа, все решили мелкие детали.

Сейчас мы концентрируемся на предстоящем матче, на дерби Манчестера. В такой ситуации это лучшая игра из тех, которые можно только пожелать», – цитирует Сульшера BBC.

Боссы «МЮ» тоже не считают, что произошла катастрофа: по их мнению, клуб прогрессирует при норвежском коуче и движется в нужном направлении. Руководство «красных дьяволов» рассчитывает, что уже в этом сезоне команда поборется за победу в АПЛ и других турнирах.

Клуб считает, что Сульшер дал команде необходимый характер и добился достойного сочетания молодых и опытных игроков. Увольнение Уле-Гуннара и новая перестройка не входит в планы боссов, сообщает The Guardian.

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В АПЛ «МЮ» занимает шестое место, проигрывает лидеру 5 очков, но имеет матч в запасе.

Встреча «МЮ» и «Сити» пройдет 12 декабря и начнется в 20:30. Следить за ходом дерби можете тут.

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