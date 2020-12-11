Руководство АПЛ наградило португальцев Жозе Моуринью и Бруну Фернандеша, которые были признаны лучшим тренером и игроком ноября. Полузащитник «МЮ» провел четыре матча, забил четыре мяча и выполнил один ассист. 26-летний португалец получил уже третий приз, несмотря на то, что присоединился к «МЮ» лишь в январе 2020-го.

Победа Моуринью тоже логична: «Тоттенхэм» набрал 10 очков из 12 возможных, обыграв «Сити», «Брайтон» и «Вест Бромвич» (+ ничья с «Челси»). Эти результаты помогли «шпорам» возглавить турнирную таблицу.

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Удивляет другое – эта первая награда Жозе почти за 14 лет. Последний раз он становился коучем месяца в марте 2007-го. Всего у Особенного четыре приза: он был лучшим в ноябре 2004-го и январе 2005-го.

«Там написано «менеджер месяца», но для меня это команда месяца или персонал месяца. Речь идет об игроках, тренерах, ассистентах, аналитиках, научных работниках и других. Их здесь нет, но они много работают», – сказал Моуринью.

В сезоне-2014/15 Моуринью выиграл с «Челси» АПЛ и стал лучшим тренером года. Но тогда его ни разу не признали лучшим в месяце.

Всего у Жозе три награды лучшего тренера года в АПЛ: еще он побеждал в сезонах-2004/05 и -2005/06.

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