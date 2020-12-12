Игра завершилась 1:2, на 3-й минуте хозяева получили право на пенальти, который не реализовал Матеуш Клич – Лукаш Фабианьский потащил удар. Однако арбитр обратился к помощи ВАР и усмотрел у вратаря нарушение – якобы тот покинул линию ворот – после чего попросил перебить. Со втором попытки Клич реализовал шанс.

«Я не понимаю, как любой вратарь должен покрывать площадь 7 м 32 см на 2 м 44 см без движения ног, в то время как игрок пробивает с разбега с 11-метровой отметки со средней скоростью 110 км в час. При таких показателях мяч за 0,35 секунды пересекает линию ворот. Давайте сделаем еще одну линию в метре от линии ворот. Вот между этими линиями пусть и находятся вратари», – предложил Чех.