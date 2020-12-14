«Мы контролировали игру, но после красной карточки все всегда меняется. Не знаю, что мы должны сделать, чтобы забить мяч. Мы находимся в худшем положении. Когда у вас такой результат, нужно выигрывать матчи, побеждать. Я ставлю нас в затруднительное положение, но можно попробовать выиграть в среду. Четко понимаю, что надо улучшить, но не знаю, как забить», – цитирует 38-летнего Артету Arseblog со ссылкой на BBC.