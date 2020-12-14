Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Бёрнли» в 12-м туре АПЛ. Команда не выигрывает в чемпионате на протяжении пяти матчей.
«Мы контролировали игру, но после красной карточки все всегда меняется. Не знаю, что мы должны сделать, чтобы забить мяч. Мы находимся в худшем положении. Когда у вас такой результат, нужно выигрывать матчи, побеждать. Я ставлю нас в затруднительное положение, но можно попробовать выиграть в среду. Четко понимаю, что надо улучшить, но не знаю, как забить», – цитирует 38-летнего Артету Arseblog со ссылкой на BBC.
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- «Канониры» уступили «Бёрнли» со счетом 0:1, мяч в свои ворота забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
- В последний раз «Арсенал» выигрывал в АПЛ 1 ноября у «Манчестер Юнайтед».
- Команда идет на 15-м месте с отставанием в 12 очков от лидирующего «Тоттенхэма».
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