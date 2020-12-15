39-летний вратарь Петр Чех вышел на поле впервые с мая 2019 года. Он сыграл за резервную команду «Челси» в матче против «Тоттенхэма».

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «синих», причем команда отыгралась с 0:2 – в первом тайме Чех пропустил два мяча. На 77 минуте удалили Дэниела Дринкуотера, еще одного опытного игрока «Челси», которого выпустили на поле.