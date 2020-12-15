39-летний вратарь Петр Чех вышел на поле впервые с мая 2019 года. Он сыграл за резервную команду «Челси» в матче против «Тоттенхэма».
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «синих», причем команда отыгралась с 0:2 – в первом тайме Чех пропустил два мяча. На 77 минуте удалили Дэниела Дринкуотера, еще одного опытного игрока «Челси», которого выпустили на поле.
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- Чех выступал за «Челси» с 2004-го по 2015 год. В 2020-м вернулся в клуб на административную должность, но на всякий случай был включен в заявку АПЛ.
- С «Челси» Чех завоевал 15 титулов.
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