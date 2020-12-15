Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о выступлениях команды в этом сезоне.

«Я все время ощущаю давление. У нас были хорошие отрезки в прошлом сезоне, но это не значит, что все было прекрасно. Было много сложных моментов, не все приносило удовольствие. Когда побеждаешь, формируется иное настроение, но нужно выигрывать снова. Давление будет всегда.

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Нужно бороться, нельзя сдаваться, времени прятаться нет. Сейчас мы должны принять пули на себя. Нужно выйти грудью вперед и сказать: «Бейте в меня, у вас есть такое право, потому что я не выигрываю». Естественно, я принимаю пули в первую очередь на себя. Всегда максимальную ответственность несет тренер.

Остается опустить голову, работать усерднее и стараться изменить положение к лучшему, прибавить. Этот клуб слишком велик, чтобы мириться со столь большим количеством поражений в последние недели. Так что вот моя грудь, стреляйте в меня, ребята», – сказал тренер в интервью The Goal.

«Арсенал» опустился на 15-е место в таблице с 13-ю очками после 12 матчей.

Команда проиграла шесть из восьми последних встреч в АПЛ, при этом вышла в плей-офф Лиги Европы.

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