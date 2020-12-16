В «Манчестер Сити» не сомневаются, что им удастся выиграть борьбу у «Пари Сен-Жермен» в борьбе за Лионеля Месси.
Англичане считают, что у них есть преимущество перед французским клубом в лице Хосепа Гвардиолы, который работал с Месси в «Барселоне», пишет Daily Express.
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Во время летнего межсезонья аргентинец признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Предполагается, что по окончании сезона Месси предпримет новую попытку уйти.
- Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
- Аргентинец хочет покинуть команду из-за сложного периода клуба. В прошлом сезоне испанский гранд не выиграл ни одного трофея.
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