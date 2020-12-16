Руководство «Вест Бромвич» в ближайшее время объявит об отставке Славена Билича с поста главного тренера.

Хоть во вторник команда на выезде сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1), владельцы клуба не видят перспектив развития с нынешним специалистом. По их мнению, он не сможет оставить команду в АПЛ.

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Владельцы клуба проведут переговоры с Биличем, чтобы обсудить его отставку, в среду. По информации Daily Mail, основным кандидатом на замену хорвату является Сэм Эллардайс, который ранее возглавлял «Кристал Пэлас», «Сандерленд» и сборную Англии. Последним место работы английского тренера был «Эвертон», который он покинул в 2018 году.

Сейчас «Вест Бромвич» на 19-м месте в таблице с 1 победой в 13 матчах.

Билич работал с «Локомотивом» в сезоне-2012/2013.

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