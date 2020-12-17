«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в матче 13 тура АПЛ и наконец вышел на чистое первое место по пути к защите титула. Команда Жозе Моуринью забила только один мяч усилиями Хынмин Сона – и он вызвал много вопросов.
К 33-й минуте «красные» уже вели в счете благодаря Мохамеду Салаху. Джованни ло Сельсо сделал проникающую передачу на 28-летнего корейца, и тот рванул вперед, никем не опекаемый. Он дошел до ворот и красиво переиграл Алиссона.
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Арбитр пошел проверять гол на ВАР – у него закрались логичные подозрения, что Сон получил мяч, находясь в офсайде. Судья все же не увидел положения вне игры и засчитал взятие ворот, но у болельщиков «шпор» все равно остались сомнения.
СОН ЗАБИЛ ИЗ ВНЕ ИГРЫ?
- Матч завершился со счетом 2:1 – решающий мяч за «Ливерпуль» забил на 90-й минуте Роберто Фирмино.
- «Ливерпуль» набрал 28 очков, у «Тоттенхэма» – 25.
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