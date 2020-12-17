Рис опубликовал фото поврежденного автомобиля в инстаграм. Игрок написал: «К сожалению, меня ждало разочарование, когда после участия в благотворительной акции я вернулся к машине. Во время моего участия в мероприятии кто-то проник в авто и украл подарки... Все, что от вас исходит, к вам вернется».