Защитника «Челси» Риса Джеймса обокрали, пока он участвовал в благотворительной акции, раздавая еду голодным детям.
Грабители разбили окно автомобиля футболиста и вытащили подарки, которые он должен был вручить детям позже.
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Рис опубликовал фото поврежденного автомобиля в инстаграм. Игрок написал: «К сожалению, меня ждало разочарование, когда после участия в благотворительной акции я вернулся к машине. Во время моего участия в мероприятии кто-то проник в авто и украл подарки... Все, что от вас исходит, к вам вернется».
- Джеймс выступает в «Челси» на позиции правого защитника.
- На счету воспитанника академии «синих» 52 матча за первую команду и 3 игры за сборную Англии.
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