Сын легенды «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Кай был зачислен в академию «красных дьяволов». 11-летний мальчуган взял в команде 10-й номер, под которым за клуб играл его отец.
Руни отметил большое событие в карьере Кая, опубликовав фото подписания в твиттере: «Знаменательный день. Кай подписывает контракт с «МЮ». Продолжай усердно работать, сын». «Особая ночь...поздравляю Кая. Я люблю тебя и так горжусь тобой. Продолжай стараться изо всех сил», – написала в своем аккаунте супруга Руни Колин.
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- Руни выступал за «МЮ» с 2004 по 2017 год. В составе «красных дьяволов» он провел 559 матчей, забил 253 мяча и генерировал 146 ассистов.
- Вместе с «МЮ» Уэйн 5 раз выиграл АПЛ, по разу Лигу чемпионов и Лигу Европы.
- У Уэйна и Колин четыре ребенка – все мальчики.
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