Сын легенды «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Кай был зачислен в академию «красных дьяволов». 11-летний мальчуган взял в команде 10-й номер, под которым за клуб играл его отец.

Руни отметил большое событие в карьере Кая, опубликовав фото подписания в твиттере: «Знаменательный день. Кай подписывает контракт с «МЮ». Продолжай усердно работать, сын». «Особая ночь...поздравляю Кая. Я люблю тебя и так горжусь тобой. Продолжай стараться изо всех сил», – написала в своем аккаунте супруга Руни Колин.