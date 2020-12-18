Поклонник «Вест Хэма» Джон Эллиот поделился в твиттере фотографией хот-дога с сосиской, которая в ​​два раза больше булочки.

Вот так весело он посетил один из последних матчей «молотков», а фото стало вирусным. Всего за несколько часов фанат получил 1500 комментариев, 60 тысяч лайков и 9 тысяч ретвитов.

Чемпионат Англии 11-летний сын Руни поступил в академию «МЮ» и взял номер отца 22 МИНУТЫ НАЗАД

После этого сотни других фанатов выложили примеры своих чудо-произведений кулинарного искусства. Вот хот-дог болельщика «Тоттенхэма», купленный на «Уайт Харт Лейн». Правда, аппетитная сосиска без начинки?

Особое отвращение вызвала колбаса фаната «Стивенэйдж». «Это вид до или после того, как она прошла через ваш кишечник?» – написал один из пользователей твиттера.

У посетителя стадиона команды «Муркамб» случилась истерика от такой крошечной сосиски стоимостью четыре фунта.

Как вам сырные чипсы на арене «Ноттингем Форест»? Сыр – отдельно, чипсы – тоже.

А какую вкуснятину на стадионе ты не можешь забыть до сих пор?

Чемпионат Англии Игрока «Челси» ограбили, пока он кормил голодных детей 19 ЧАСОВ НАЗАД