Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может вернуться в российский чемпионат.

Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола не может гарантировать игроку постоянное место в стартовом составе команды, поэтому клуб может рассмотреть предложения о его продаже, утверждает 90min.com.

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Интерес к украинцу проявляют не только российские клубы, но и команды из Англии, Италии, Испании и Германии.

  • Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист провел пять матчей.
  • С 2015-го по 2016-й он играл за «Уфу».

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