Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола не может гарантировать игроку постоянное место в стартовом составе команды, поэтому клуб может рассмотреть предложения о его продаже, утверждает 90min.com.

«Желают смерти тебе и твоей семье». Зинченко – об украинских болельщиках

Интерес к украинцу проявляют не только российские клубы, но и команды из Англии, Италии, Испании и Германии.