Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может вернуться в российский чемпионат.
Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола не может гарантировать игроку постоянное место в стартовом составе команды, поэтому клуб может рассмотреть предложения о его продаже, утверждает 90min.com.
Лига наций
«Желают смерти тебе и твоей семье». Зинченко – об украинских болельщиках
Интерес к украинцу проявляют не только российские клубы, но и команды из Англии, Италии, Испании и Германии.
- Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист провел пять матчей.
- С 2015-го по 2016-й он играл за «Уфу».
Чемпионат Англии
Зинченко может уехать в аренду в «Барселону» на год (Джиджи Лонгари)
Лига чемпионов УЕФА
Жена Зинченко: «Вылет «Сити» – полностью прокол Гвардиолы. Его тактика – зашквар»