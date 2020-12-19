Сейчас состав «Ливерпуля» кажется стабильным и неизменным. Но ходит все больше слухов, что «красные» мечтают о трансфере Килиана Мбаппе. Для перехода звезды «ПСЖ» им придется расстаться с кем-то из трио Салах/Фирмино/Мане. Сообщалось, что кто-то из этой тройки уедет в чемпионат Испании.
Журналисты спросили мнение Мо о возможном переезде в Примеру.
– Вы исключаете переход в «Барселону» или «Реал»?
– Это топ-клубы. Никогда не знаешь, что случится в будущем, но сейчас я сосредоточен на том, чтобы снова выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов с «Ливерпулем».
– Как долго планируете играть за «Ливерпуль»?
– Все в руках клуба. Конечно, я хочу бить здесь рекорды, все рекорды, но все в руках «Ливерпуля», – рассказал Салаха в интервью AS.
- В АПЛ-2020/21 Мохамед провел 12 матчей и забил 11 мячей (5 с пенальти).
- В голосовании The Best 28-летний Салах занял шестое место.