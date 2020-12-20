«Челси» и «Вест Хэм» матчем на «Стэмфорд Бридж» закроют программу 14-го тура АПЛ. Команде Фрэнка Лэмпарда как никогда нужна победа – четвертая неудача подряд станет преступлением для клуба-претендента на титул, который потратил 250 млн евро на трансферы летом.

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Форма

В начале декабря «Челси» вплотную подобрался к лидерам, но в последних двух турах резко снизил скорость: против «Эвертона» и «Вулверхэмптона» «синие» не набрали ни одного балла, причем с «волками» вели в счете, но пропустили два мяча во втором тайме (решающий – на 93-й минуте). С учетом ничьей с «Краснодаром» в ЛЧ «Челси» не побеждает уже три матча и выглядит очень скучно в атаке. При многомиллионных летних тратах это катастрофа.

Каллум Хадсон-Одои Фото: Getty Images

«Вест Хэм» за тот же отрезок набрал четыре балла: после поражения от «МЮ» в 11-м туре «молотки» расправились с «Лидсом» (2:1) и свели вничью матч с «Кристал Пэлас» (1:1). В результате перед очной встречей команды занимают соседние 8 и 9 места в таблице, и у «Вест Хэма» есть шанс потеснить команду Фрэнка Лэмпарда.

Кто пропустит матч

У «Челси» потери не слишком существенные: в игре не примут участие защитник Рис Джеймс и атакующий полузащитник Каллум Хадсон-Одои. У гостей положение не такое приятное, потому что из-за травм точно не будет защитников Артюра Масуаку, Фабиан Бальбуэна и Аарона Крессвелла, а также футболиста центральной оси Микаэла Антонио.

Прогнозы

Во-первых, в этом матче стоит обратить внимание на тотал мячей. Обе команды не слишком результативны в последнее время, причем «Челси», даже если ведет в счете, избирает какую-то странную оборонительную тактику и не добивает соперника. По этой причине есть смысл поставить на тотал меньше 3 мячей за 1,94 – кэф максимально горячий.

Второй отличный вариант для ставки – на угловые. «Челси» и «Вест Хэм» очень активно атакуют флангами против любых соперников и при любом счете, поэтому из матча в матч подают 5 и более корнеров. Вряд ли «молотки» слишком сильно уступят «синим» в этом компоненте, поэтому фора +3,5 на гостей за 1,61 – шикарный вариант.

Где смотреть

Игру по подписке покажет «Окко Спорт», начало – в 23:00 (мск). Также читайте текстовую трансляцию игры на Eurosport.ru – она прямо по ссылке.

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