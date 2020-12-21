Бывший игрок сборной Египта Мухамед Абутрика сообщил, что нападающий «Ливепуля» Мохамед Салах несчастлив в клубе.
«Я звонил Салаху по поводу его положения в «Ливерпуле», и он расстроен. Но это никогда не повлияет на его игру. Знаю, что Салах несчастлив в «Ливерпуле». Он рассказал мне причины, но это секрет. Не могу говорить об этом публично. Одна из вещей, разозливших его – то, что он не бы капитаном в матче с «Мидтьюлланном», – цитирует Абутрику Goal.com.
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- В голосовании The Best египтянин Салах занял шестое место.
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