«Я звонил Салаху по поводу его положения в «Ливерпуле», и он расстроен. Но это никогда не повлияет на его игру. Знаю, что Салах несчастлив в «Ливерпуле». Он рассказал мне причины, но это секрет. Не могу говорить об этом публично. Одна из вещей, разозливших его – то, что он не бы капитаном в матче с «Мидтьюлланном», – цитирует Абутрику Goal.com.