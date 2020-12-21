Бывший нападающий английского «Кембриджа» Ябо Ибере рассказал леденящую душу историю – в его ноге застряли зубы соперника, и он мог лишиться конечности, если бы вовремя не обратился за медицинской помощью.

«Я пришел в больницу через два дня после травмы и узнал, что у меня в колене застряли зубы. Вышло много слизи и гноя, а потом врач говорит: «В твоем колене чьи-то зубы». Я такой: «Ты что, шутишь?»

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В колене уже началась серьезная инфекция. К счастью, врачи сработали фантастически. Я обратился в больницу в четверг, и доктор сказал, что если бы пришел в субботу, все было бы по-другому. Все могло быть намного серьезнее. Мне очень повезло», – заявил Ибере в интервью BBC.

Футболист получил травму в октябре 2019 года.

«Кембридж» выступает во Второй лиге Англии.

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