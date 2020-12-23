«Арсенал» уже давно не оправдывает ожидания фанатов. Ранее болельщики «канониров» не сомневались, что все проблемы возникли из-за слабой работы Унаи Эмери. Еще в прошлом сезоне его сменил Микель Артета, но лучше не стало. Что мы видим сейчас:

последний раз «Арсенал» побеждал в АПЛ 1 ноября в матче с «МЮ»;

в семи последних матчах чемпионата Англии лондонцы набрали лишь два очка;

в шести последних домашних матчах в АПЛ «Арсенал» набрал один балл. А последний раз победил 4 октября;

«Арсенал» набрал 14 очков в 14 матчах и упал на 15-е место;

от зоны вылета лондонцев отделяет всего четыре балла.

Чемпионат Англии «Стреляйте в меня, ребята». Эмоции Артеты на фоне неудач «Арсенала» 15/12/2020 В 18:42

Унаи Эмери после увольнения из «Арсенала» устроился в «Вильярреале». И успешно там работает:

«Желтая субмарина» не проигрывает 19 матчей – это рекорд клуба. Последний раз «Вильярреал» уступил 27 сентября «Барселоне» на «Камп Ноу»;

Эмери поднял команду на четвертое место и претендует на место в ЛЧ;

команда вышла из группы в Лиге Европы.

Может, «Арсенал» поторопился с увольнением испанца? Как бы ни критиковали Эмери, так плохи «канониры» еще не были.

«АРСЕНАЛ» ЗРЯ УВОЛИЛ ЭМЕРИ? Да, при нем было лучше Нет, он бы не спас

В четвертьфинале Кубка английской Лиги «Арсенал» дома со счетом 1:4 уступил «Сити».

Артета возглавил «канониров» в декабре 2019-го.

Чемпионат Англии «Не знаю, как нам забить». Отчаяние Артеты 14/12/2020 В 11:22