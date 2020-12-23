«Арсенал» уже давно не оправдывает ожидания фанатов. Ранее болельщики «канониров» не сомневались, что все проблемы возникли из-за слабой работы Унаи Эмери. Еще в прошлом сезоне его сменил Микель Артета, но лучше не стало. Что мы видим сейчас:
- последний раз «Арсенал» побеждал в АПЛ 1 ноября в матче с «МЮ»;
- в семи последних матчах чемпионата Англии лондонцы набрали лишь два очка;
- в шести последних домашних матчах в АПЛ «Арсенал» набрал один балл. А последний раз победил 4 октября;
- «Арсенал» набрал 14 очков в 14 матчах и упал на 15-е место;
- от зоны вылета лондонцев отделяет всего четыре балла.
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Унаи Эмери после увольнения из «Арсенала» устроился в «Вильярреале». И успешно там работает:
- «Желтая субмарина» не проигрывает 19 матчей – это рекорд клуба. Последний раз «Вильярреал» уступил 27 сентября «Барселоне» на «Камп Ноу»;
- Эмери поднял команду на четвертое место и претендует на место в ЛЧ;
- команда вышла из группы в Лиге Европы.
Может, «Арсенал» поторопился с увольнением испанца? Как бы ни критиковали Эмери, так плохи «канониры» еще не были.
«АРСЕНАЛ» ЗРЯ УВОЛИЛ ЭМЕРИ?
- В четвертьфинале Кубка английской Лиги «Арсенал» дома со счетом 1:4 уступил «Сити».
- Артета возглавил «канониров» в декабре 2019-го.
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