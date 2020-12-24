Полиция графства Нортгемптоншира взяла под стражу защитника «Тоттенхэма» и экс-игрока сборной Англии Дэнни Роуза. Футболиста задержали после участия в серьезной автомобильной аварии.

«Подтверждаем, что 30-летний мужчина арестован по подозрению в опасном вождении на трассе A45 в Нортгемптоне сегодня [в ночь с 22 на 23 декабря] около четырех часов утра. Подозреваемый сейчас находится в участке, из-за чего мы не можем дать более развернутый комментарий», – заявил представитель полиции графства.

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Источники The Sun полагают, что Роуз ехал по этой автодороге к родственникам в Донкастер. Из Лондона в Южный Йорк можно добраться по трассе M1, которая находится совсем близко к A45.

«Он, видимо, разбил машину, когда врезался в центральный отбойник. Автомобиль был сильно поврежден, у него осталось только три колеса. Водителю повезло, что он остался в живых. [Роузу] на месте сделали искусственное дыхание. Он не был пьян, но полицейские все равно забрали его за опасное вождение и беспокоились о состоянии пострадавшего», – уточнил собеседник The Sun.

Позже Дэнни в участке прошел медицинскую экспертизу. Результаты подтвердили, что футболист не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Последние два сезона у Роуза проблемы в карьере. Он поругался с Жозе Моуринью и в январе 2020 года ушел в аренду до конца чемпионата в «Ньюкасл». В сезоне-2020/21 «Тоттенхэм» не включил защитника в заявку на Премьер-лигу и Лигу Европы. То есть 30-летний игрок не выйдет на поле в составе «шпор» до января 2021 года.

В июне 2018 года Роуз признался, что у него диагностировали депрессию.

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