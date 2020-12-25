Лондонский клуб постарается выкупить футболиста в летнее трансферное окно, утверждает Sky Sport Italia. О возможной трансфера не сообщается.

Новый фейл клубов РПЛ, рекорд Холанна и серия Роналду. Итоги дня в ЛЧ

Холанн стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года. Немецкий клуб купил его у «РБ Зальцбург» за 20 млн евро.