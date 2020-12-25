Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн стал главной трансферной целью «Челси».
Лондонский клуб постарается выкупить футболиста в летнее трансферное окно, утверждает Sky Sport Italia. О возможной трансфера не сообщается.
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Холанн стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года. Немецкий клуб купил его у «РБ Зальцбург» за 20 млн евро.
- В 8 матчах чемпионата Германии этого сезона 20-летний норвежец забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.
- Портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в 100 млн евро.
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