Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг информацию о возможном уходе Мохамеда Салаха из Ливерпуля. Ранее игрок в интервью AS восхитился «Реалом» и «Барселоной», но подчеркнул, что его будущее в руках клуба.

«Вы знаете,что мы никогда не говорим о контрактах, – начал Клопп. – Мо находится в хорошем настроении, в отличной форме, и это самое главное. Вы бы видели, как он много смеется. Так что можно сколько угодно спекулировать слухами и писать об этом, но я вижу, что к этому нет предпосылок», – приводит слова Клоппа Sky Sports.