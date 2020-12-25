Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг информацию о возможном уходе Мохамеда Салаха из Ливерпуля. Ранее игрок в интервью AS восхитился «Реалом» и «Барселоной», но подчеркнул, что его будущее в руках клуба.
«Вы знаете,что мы никогда не говорим о контрактах, – начал Клопп. – Мо находится в хорошем настроении, в отличной форме, и это самое главное. Вы бы видели, как он много смеется. Так что можно сколько угодно спекулировать слухами и писать об этом, но я вижу, что к этому нет предпосылок», – приводит слова Клоппа Sky Sports.
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- 28-летний форвард, у которого еще два с половиной года до окончания контракта, забил 13 голов в 13 матчах чемпионата Англии.
- «Ливерпуль» не проигрывает в последних семи играх во всех соревнованиях и лидирует в чемпионате.
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