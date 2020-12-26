«Сандерленд» объявил о достижении соглашения о продаже клуба 22-летнему Кириллу Луи-Дрейфусу, сыну бывшего владельца «Марселя» Роберта Луи-Дрейфуса. В данный момент сделка находится на стадии одобрения английской футбольной лиги, пишет The Guardian .

В клубе заявили, что окончательное решение лиги ожидается не раньше середины января. «Сандерленд» в настоящее время занимает 11-е место в Лиге 2.