«Сандерленд» объявил о достижении соглашения о продаже клуба 22-летнему Кириллу Луи-Дрейфусу, сыну бывшего владельца «Марселя» Роберта Луи-Дрейфуса. В данный момент сделка находится на стадии одобрения английской футбольной лиги, пишет The Guardian.

В клубе заявили, что окончательное решение лиги ожидается не раньше середины января. «Сандерленд» в настоящее время занимает 11-е место в Лиге 2.

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  • Кирилл – один из трех наследников миллиардера Луи-Дрейфуса, чье состояние оценивается в 2 млрд фунтов.
  • Его мать Маргарита родилась в Санкт-Петербурге. Она остается миноритарным акционером «Марселя».

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