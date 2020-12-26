«Сандерленд» объявил о достижении соглашения о продаже клуба 22-летнему Кириллу Луи-Дрейфусу, сыну бывшего владельца «Марселя» Роберта Луи-Дрейфуса. В данный момент сделка находится на стадии одобрения английской футбольной лиги, пишет The Guardian.
В клубе заявили, что окончательное решение лиги ожидается не раньше середины января. «Сандерленд» в настоящее время занимает 11-е место в Лиге 2.
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- Кирилл – один из трех наследников миллиардера Луи-Дрейфуса, чье состояние оценивается в 2 млрд фунтов.
- Его мать Маргарита родилась в Санкт-Петербурге. Она остается миноритарным акционером «Марселя».
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