Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил ситуацию с нападающим Мохамедом Салахом, который якобы обиделся на решение коуча не назначать его капитаном в одной из игр группового этапа Лиги чемпионов.

«Я часто был капитаном на протяжении карьеры и думал, что это чертовщина. В этом не так много преимуществ, но много работы. Так что не считаю, что быть капитаном важно. Да, нам нужен кто-то вроде Хендо (Джордана Хендерсона – Eurosport), это понятно, но быть капитаном на один матч... Не осознаю, как важно это может быть для футболистов. В этом мире большой шум поднимают из-за всего, и я не думал, что это большая история для Трента или что-то такое.

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Таковы правила. У нас есть комитет из игроков. Капитанская повязка – у Хендо, если он не играет, она переходит к Милнеру. Если оба не играют, это Вирджил. Если все трое – это Джини Вейналдум. А если все они не могут сыграть, то повязку получает тот, кто находится в клубе дольше всех. Это мое понимание вопроса. Трент получил ее, потому что дольше всех находится в клубе – на профессиональном уровне, не учитывая молодежку.

Конечно, после я поговорил с Мо. Я понял, что для него ситуация выглядела не так хорошо, и все прояснил. Потом он еще раз сказал об этом в интервью, но это не проблема. Да, он расстроился, но я сделал это не специально», – цитирует Клоппа Goal.

Матч, о котором идет речь – игра против «Мидтьюлланда».

«Ливерпуль» выкупил Салаха у «Ромы» летом 2017-го за 42 миллиона евро.

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