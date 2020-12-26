«Я возьму на себя ответственность за поражение, но это не значит, что игроки не виноваты, – злился Фрэнк Лэмпард после матча с «Арсеналом». – Вы не победите, выкладываясь на 60 или 70%».

Эмоции тренера «Челси» понятны: в последних четырех матчах «синие» набрали лишь три очка. Но фиаско на «Эмирейтс» накрыло не только из-за самоотдачи: в тупик «синих» поставили тактические находки соперника.

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Главное: «Челси» разбился о прессинг

Защита «Арсенала» строилась от активного прессинга. Давление «канониров» происходило по схеме 4-2-3-1, которая перетекала в 4-2-2-2. Смит Роу сдерживал шестерку «Челси», Мартинелли и Сака – фуллбеков, а Ляказетт свободно давил на центральных защитников. Иногда его поддерживал кто-то из соседней линии – это выливалось в более активный модуль 2-2 на переднем крае.

Очертания защитной схемы «Арсенала», 4-2-3-1. Фото: Other Agency

Мартинелли поднимается на одну линию с Ляказеттом и переводит расстановку команды в 4-2-2-2. Фото: Other Agency

Так «Арсенал» отрубил у «Челси» сразу три источника питания атак: опорника, центрдефов и крайних защитников. Именно эти игроки – главные для выхода «синих» из обороны. Под давлением соперника они выдали серый матч. Канте не хватало ярких решений: он набрал всего 0,03 xGBuildup (опасность владений, в которых игрок поучаствовал без ударов и передач под удар). Силва и Зума слабо питали атаку из глубины. Их xGBuildup остановился на 0,03 и 0,02 соответственно. А Чилуэлл и Джеймс не продвигали мяч за среднюю линию, как делают это обычно. Лишь 16 из 60 касаний фуллбеков в первом тайме пришлись на переходную зону.

Итог – «Челси» форсировал атаки и не мог влететь с мячом в чужую штрафную. За первые 45 минут «синие» приняли мяч в этой зоне лишь три раза.

В перерыве Лэмпард подлатал состав: выпустил более креативного реджисту (Джорджиньо) и сменил вялого Вернера на активного Хадсона-Одои. «Челси» стал лучше проталкивать владение и активнее встречаться с мячом на чужой половине. Вслед за этим прилетели удары из пределов штрафной – один из них стал голом Абрахама.

Правда, рядом развевались два негативных сюжета. Во-первых, «Арсенал» сам оставил «Челси» больше зон и свободы. Артета включил схему 4-4-2 и сдерживал команду перед средней линией. Во-вторых, при взлете во владении «Челси» не улучшил качество решений в финальной трети. В этой зоне «синие» часто сбивались на навесы: во втором тайме команда Лэмпарда раздала 21 передачу верхом, низом – всего на 9 больше.

Если проще, «Челси» разогнался после перерыва, но для ничьи или победы этого не хватило. Лэмпард сдался перед Артетой в поле тактики и не придумал яркого ответа на эффективный план соперника. Микро-решения в перерыве помогли, но не выручили.

Детали: неожиданный лидер «Арсенала»

Главным героем победы над «Челси» в «Арсенале» стал Киран Тирни. Сака завалил гол-фантом, Мартинелли разорвал финальную треть, Мари сковал Абрахама, но система «канониров» работала именно благодаря шотландскому защитнику.

Без мяча он играл в центральной тройке – так «Арсенал» ответил на широкий атакующий фронт «Челси», игроки которого стабильно бродят в центре и полуфлангах. Насыщенная первая линия дала Артете плотность, без которой соперник гораздо чаще стрелял бы по воротам.

Место Тирни в защите «Арсенала». Он тяготеет к центрдефам, чтобы встретить Пулишича. Фото: Other Agency

В атаке Тирни трансформировался в фуллбека. Он поддерживал «Арсенал» на ключевом левом фланге: через этот участок протекло 42% атак хозяев. Видимо, Артета хотел истерзать зону Аспиликуэты – вместо него вышел Джеймс, чье участие в матче было под вопросом, и ровно так же уступил край. Наивысшей точкой этой стратегии стал заработанный пенальти: Тирни обошел соперника и вынудил рубить.

Высокая и близкая к краю позиция Тирни в атаке. Фото: Other Agency

Тирни вывез ключевую роль в тактике «Арсенала». Без мяча он консервировал первую треть, с мячом – бежал разрывать край. Двойная роль Кирана открыла «канонирам» дорогу к уверенным 3:1.

Этот счет и матч развернули мир АПЛ. Семь матчей без побед закрыты громким результатом в дерби – значит, команда исцеляется. А «Челси» выхватил третье поражение за две недели – над Лэмпардом нависли тени Тухеля, Фавра и Почеттино.

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