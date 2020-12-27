Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отличился в игре 15-то тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (1:1). Сенегалец открыл счет на 12-й минуте.
Для форварда это первый гол за 9 последних матчей на «Энфилде».
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И одновременно 69-й забитый мяч в составе «Ливерпуля». Теперь Мане делит пятое место в списке бомбардиров клуба с Луисом Суаресом.
Лучшие бомбардиры «Ливерпуля» в АПЛ:
1. Робби Фаулер – 128 голов;
2. Стивен Джеррард – 120;
3. Майкл Оуэн – 118;
4. Мохамед Салах – 86;
5-6. Садио Мане – 69;
5-6. Луис Суарес – 69.
- 28-летний Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года.
- В этом сезоне это его 6-й гол в 13 играх чемпионата.
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