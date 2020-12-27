Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отличился в игре 15-то тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (1:1). Сенегалец открыл счет на 12-й минуте.

Для форварда это первый гол за 9 последних матчей на «Энфилде».

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И одновременно 69-й забитый мяч в составе «Ливерпуля». Теперь Мане делит пятое место в списке бомбардиров клуба с Луисом Суаресом.

Лучшие бомбардиры «Ливерпуля» в АПЛ:

1. Робби Фаулер – 128 голов;

2. Стивен Джеррард – 120;

3. Майкл Оуэн – 118;

4. Мохамед Салах – 86;

5-6. Садио Мане – 69;

5-6. Луис Суарес – 69.

28-летний Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года.

В этом сезоне это его 6-й гол в 13 играх чемпионата.

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