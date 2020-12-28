Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вспомнил забавный случай в бытность игроком «Тоттенхэма». В то же время в Лондоне за «Арсенал» играл Андрей Аршавин, и фанаты «канониров» были недовольны визитом принципиального соперника в гости к их звездному игроку.

«Негатив случился, когда я единственный раз приехал в гости к Аршавину в район «Арсенала»: там и стадион, и одноименная станция метро, и болельщиков много живет. Припарковался, закрываю машину, до дома Аршавина метров 50. Ко мне, жене и ребенку идет кучка молодых ребят в майках «Арсенала», и они как начали меня прогонять: «Это наш район, ты «Тоттенхэм», уходи отсюда». Быстрым шагом дошли до двери, постучались, нам быстро открыли.

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Сказал Андрею: «Больше в гости не приеду, не мой район». То же самое случилось, когда Аршавин приезжал к нам в гости – не любят они, скажем так, приезжих, ха-ха. Но трогать никогда не будут – только покричат», – цитирует 39-летнего Павлюченко «Чемпионат».

Павлюченко играл за «Тоттенхэм» в 2008-2011 годах и забил 21 мяч.

Аршавин играл в «Арсенале» с 2009-го по 2013-й, на его счету – 23 гола.

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