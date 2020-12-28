Матч 16-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Сити», который должен был начаться 28 декабря в 23:00 (мск) в Ливерпуле, не состоится.
Сайт «ирисок» сообщил, что причиной отмены стало большое количество заболевших ковидом игроков в команде Пепа Гвардиолы. Точная дата, на которую перенесена игра, пока не сообщается.
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- «Эвертон» занимает второе место в таблице следом за «Ливерпулем», «Сити» – шестой.
- В случае победы «ириски» могут догнать лидера.
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