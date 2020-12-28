28 декабря многие фанаты ждали жаркую встречу лидеров АПЛ: «Эвертон» имел хорошие шансы выскочить на первое место. Но матч отменили: в «Сити» случилась вспышка заражения ковидом. Последнюю игру «горожан» пропустили Кайл Уокер и Габи Жезус – по информации Daily Mail, к ним, а еще сотрудникам клуба, добавились пять больных.

Руководство «Сити» сразу связалось с боссами АПЛ, и после консультации с врачами было решено перенести игру на более поздний срок.

Чемпионат Англии Матч «Эвертон» – «Сити» отменен из-за вспышки COVID-19 в команде Пепа 7 ЧАСОВ НАЗАД

И это огромная проблема для Пепа Гвардиолы. Если у «Сити» действительно сложная ситуация с вирусом, то вряд ли состоятся другие ближайшие игры: против «Челси» в АПЛ (3 января) и «Ман Юнайтед» в полуфинале Кубка Лиги (6 января). Если встречу с «Эвертоном» можно вонзить куда-то на ближайший слот, то как распределить еще две встречи в без того насыщенном английском календаре?

В январе, помимо еще четырех матчей АПЛ, «горожане» зарубятся с «Бирмингемом» в третьем раунде Кубка Англии (10 января). Уже с 25 февраля «Сити» стартует в 1/8 финала Лиги чемпионов. Есть высокая вероятность, что в начале 2021-го Гвардиоле предстоят по три матча за неделю. Не стоит забывать и про перенесенную игру первого тура против «Астон Виллы».

Проще говоря, «Сити» ждет ад: отдыхом нахождение на карантине едва ли можно назвать, а впереди еще более усложненный график. Например, с 10 января по 20 февраля манкунианцы проведут минимум 10 матчей. У Гвардиолы, который и так критиковал календарь, вряд ли найдутся цензурные слова, чтобы описать шок.

Чемпионат Германии Алаба уйдет из «Баварии» и готов к переговорам с 5 топ-клубами (Bild) 25/12/2020 В 22:59