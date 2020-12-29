47-летнему коучу интересна работа в «Челси», который сейчас возглавляет Фрэнк Лэмпард. В Лондоне собрался мощный блок из немецких игроков: это Тимо Вернер, Кай Хаверц и Антонио Рюдигер Сообщается, что Тухель хотел бы посотрудничать именно с ними.