Покидающий «ПСЖ» немецкий тренер Томас Тухель может продолжить карьеру в Англии.
47-летнему коучу интересна работа в «Челси», который сейчас возглавляет Фрэнк Лэмпард. В Лондоне собрался мощный блок из немецких игроков: это Тимо Вернер, Кай Хаверц и Антонио Рюдигер Сообщается, что Тухель хотел бы посотрудничать именно с ними.
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Bild также пишет, что Тухель уже контактировал с «Челси» в 2017 году после ухода из дортмундской «Боруссии».
- Тухель пока не покинул «ПСЖ» официально.
- Немец пришел в «ПСЖ» в мае 2018 года и выиграл шесть национальных трофеев.
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