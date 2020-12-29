АПЛ отчиталась о результатах тестирования на наличие заболевших коронавирусом игроков, и цифра оказалась неутешительной. Сразу 18 футболистов сдали положительные тесты, это антирекорд для турнира.
Прежде самое большое количество зараженных было выявлено в период с 9 по 15 ноября, когда COVID-19 подтвердился у 16 игроков. Всего с начала пандемии в АПЛ зафиксировано 1479 случаев заболевания ковидом среди игроков и персонала клубов.
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- 28 декабря из-за вспышки COVID-19 в «Манчестер Сити» был отменен матч «горожан» против «Эвертона».
- Ранее АПЛ приняла решение пускать на трибуны болельщиков, но с ограничением по количеству и не на все стадионы. Фанаты появились только в городах, где пандемия считается стихшей (Манчестер не был в этом списке).
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Матч «Эвертон» – «Сити» отменен из-за вспышки COVID-19 в команде Пепа