АПЛ отчиталась о результатах тестирования на наличие заболевших коронавирусом игроков, и цифра оказалась неутешительной. Сразу 18 футболистов сдали положительные тесты, это антирекорд для турнира.

Прежде самое большое количество зараженных было выявлено в период с 9 по 15 ноября, когда COVID-19 подтвердился у 16 игроков. Всего с начала пандемии в АПЛ зафиксировано 1479 случаев заболевания ковидом среди игроков и персонала клубов.