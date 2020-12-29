Руководство АПЛ встревожено из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом. Проблемы начались 28 декабря, когда из-за новых зараженных пришлось перенести игру «Эвертон» – «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, под вопросом игра «Фулхэм» – «Тоттенхэм». «Шеффилд» объявил, что игра с «Бёрнли» состоится, несмотря на ряд положительных тестов в команде. Матч «Саутгемптона» пропустит главный тренер Ральф Хазенхюттль из-за заболевшего члена семьи.
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В АПЛ выявлено рекордное число зараженных COVID-19 игроков
Топ-менеджеры клубов в неформальных переговорах обсудили вариант с приостановкой чемпионата на две недели, сообщает The Telegraph. Параллельно наблюдается ухудшение общей ситуации с коронавирусом по всей Великобритании.
- Последнее тестирование в АПЛ выявило 18 заболевших. Это самое большое число с августа.
- Ранее АПЛ решила пускать на трибуны болельщиков, но с ограничением по количеству и не на все стадионы. Фанаты появились только в городах, где пандемия считается стихшей.
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Тухель может возглавить «Челси» вместо Лэмпарда (Bild)
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«Сити» может пропустить Boxing Day. Впереди у Пепа ад