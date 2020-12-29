Руководство АПЛ встревожено из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом. Проблемы начались 28 декабря, когда из-за новых зараженных пришлось перенести игру «Эвертон» – «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, под вопросом игра «Фулхэм» – «Тоттенхэм». «Шеффилд» объявил, что игра с «Бёрнли» состоится, несмотря на ряд положительных тестов в команде. Матч «Саутгемптона» пропустит главный тренер Ральф Хазенхюттль из-за заболевшего члена семьи.

Топ-менеджеры клубов в неформальных переговорах обсудили вариант с приостановкой чемпионата на две недели, сообщает The Telegraph. Параллельно наблюдается ухудшение общей ситуации с коронавирусом по всей Великобритании.