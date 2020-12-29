Оливер Бёрк – главный неудачник дня. Игрок «Шеффилда» отыграл 28 минут против «Бёрнли» и побил рекорд АПЛ. Теперь у Оливера 25 матчей в чемпионате Англии и ноль побед – это самый страшный результат в истории турнира.
Предыдущее достижение числилось за Гаретом Бэйлом, который не побеждал в 24 стартовых играх АПЛ. Серия валлийца растянулась на сезоны-2007/08 и -2008/09.
Чемпионат Испании
Бэйл может испортить «Реалу» трансферы Мбаппе и Холанна
- У 23-летнего Бёрка 0 мячей в 10 матчах АПЛ-2020/21.
- Прошлый сезон шотландец провел в «Алавесе» и за 31 матч отличился лишь раз.
- «Шеффилд» по-прежнему не побеждал в этом сезоне: у команды две ничьи и 14 поражений.
Чемпионат Англии
«Тоттенхэм» поощряет хобби Бэйла, за которое его ненавидели в «Реале». Клуб изменил под него базу
Чемпионат Англии
Жуткое судейство не только в РПЛ: Бэйл забил за «шпор» спустя 7 лет и спас клуб от сумасшедшего рефа