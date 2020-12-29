Оливер Бёрк – главный неудачник дня. Игрок «Шеффилда» отыграл 28 минут против «Бёрнли» и побил рекорд АПЛ. Теперь у Оливера 25 матчей в чемпионате Англии и ноль побед – это самый страшный результат в истории турнира.

Предыдущее достижение числилось за Гаретом Бэйлом, который не побеждал в 24 стартовых играх АПЛ. Серия валлийца растянулась на сезоны-2007/08 и -2008/09.

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  • У 23-летнего Бёрка 0 мячей в 10 матчах АПЛ-2020/21.
  • Прошлый сезон шотландец провел в «Алавесе» и за 31 матч отличился лишь раз.
  • «Шеффилд» по-прежнему не побеждал в этом сезоне: у команды две ничьи и 14 поражений.

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