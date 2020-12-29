Оливер Бёрк – главный неудачник дня. Игрок «Шеффилда» отыграл 28 минут против «Бёрнли» и побил рекорд АПЛ. Теперь у Оливера 25 матчей в чемпионате Англии и ноль побед – это самый страшный результат в истории турнира.