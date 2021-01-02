«Погба не стоил 120 млн евро. Ему повезло, что его представлял Мино Райола. В «МЮ» я вижу хороших игроков, которым переплачивают. Я не понимаю клубной стратегии. Когда Фергюсон был во главе, он все делал правильно. При нем никогда бы не произошла мыльная опера с Погба. Поль – отличный игрок, но он ни разу не чемпион, он не способен изменить ход матча», – приводит слова Кассано Foot Mercato.