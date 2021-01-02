Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано не слишком лестно высказался об экс-самом дорогом футболисте мира Поле Погба.
«Погба не стоил 120 млн евро. Ему повезло, что его представлял Мино Райола. В «МЮ» я вижу хороших игроков, которым переплачивают. Я не понимаю клубной стратегии. Когда Фергюсон был во главе, он все делал правильно. При нем никогда бы не произошла мыльная опера с Погба. Поль – отличный игрок, но он ни разу не чемпион, он не способен изменить ход матча», – приводит слова Кассано Foot Mercato.
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- Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году за 106 млн евро. Это был трансферный рекорд на тот момент.
- С тех пор Поль неоднократно пытался покинуть «Олд Траффорд», его игра часто подвергалась критике.
- В сезоне-2020/21 француз забил один мяч и отдал два ассиста в 18 матчах Премьер-лиги и Лиги чемпионов.
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