На 29-й минуте Харри Кейн открыл счет с 11-метровой, а под конец первого тайма отдал голевой пас на Сон Хынмина. Ассистируя друг другу, англичанин и кореец забили уже 13 мячей. Это рекорд Премьер-лиги при том, что сыграно только 16 туров. Столько же совместных мячей забили Алан Ширер и Крис Саттон в составе «Блэкберна», но за целый сезон-1994/95.