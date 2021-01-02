«Тоттенхэм» одержал первую победу в АПЛ с 6 декабря, обыграв дом «Лидс» со счетом 3:0.
На 29-й минуте Харри Кейн открыл счет с 11-метровой, а под конец первого тайма отдал голевой пас на Сон Хынмина. Ассистируя друг другу, англичанин и кореец забили уже 13 мячей. Это рекорд Премьер-лиги при том, что сыграно только 16 туров. Столько же совместных мячей забили Алан Ширер и Крис Саттон в составе «Блэкберна», но за целый сезон-1994/95.
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Говорят, Сон забил «Ливерпулю» из офсайда. Как считаешь ты?
Сон забил с передач Кейна 9 мячей и сам помог партнеру отличиться четырежды.
Пользователи твиттера подметили, что Кейн и Сон так хорошо понимают друг друга, что даже одновременно чувствуют боль друг друга.
- Третий мяч «шпор» соорудил Тоби Алдервейрелд с передачи Сона.
- Гол Сона также стал для него сотым в составе «Тоттенхэма».
- Кореец идет вторым в таблице бомбардиров с 12 голами. Выше только Мо Салах из «Ливерпуля» (13). У Кейна 10 мячей.
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