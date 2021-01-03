Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что поменял мнение по поводу того, когда закончит тренерскую карьеру.

«Конечно, я стал лучше с возрастом. Однозначно. Опыт помогает, особенно в нашей профессии.

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Раньше я думал, что скоро завершу карьеру, но теперь я поменял свое мнение. Мне уже 50 лет – это прекрасный возраст!» – сказал Гвардиола официальному сайту «Манчестер Сити».



18 января испанцу исполнится 50 лет.

Гвардиола на протяжении 13 лет работает тренером, проведя более 700 матчей во главе разных клубов.

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