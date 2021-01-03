«Челси» хочет развивать владение низом от первой линии, но выходит слишком медленно – будто весь мир останавливается, когда «синие» получают мяч», – отчеркнул экс-голкипер сборной Англии Роберт Грин в эфире радио BBC. Его метафора объяснима. «Челси» и правда продвигал мяч будто по болоту. Это связано с защитной тактикой «Сити»: Гвардиола победил за счет нетипичных для себя факторов.

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В игре без мяча Гвардиола сохранил тренд на тактическую гибкость. «Манчестер Сити» показал три защитные схемы для разных условий матча.

Базовый вариант – 4-2-3-1. Успешность такого построения в игре против «Челси» подчеркнул еще «Арсенал». 4-2-3-1 сковывает шестерку (Канте) и фланговых защитников (Чилуэлла с Аспиликуэтой). Игроки обеих позиций подают кислород атакам «синих». От шестерки нужны неординарные включения и передачи, от фулбеков – продвижение мяча ногами.

Очертания 4-2-3-1 в защите «Манчестер Сити». Фото: Other Agency

Следующая защитная схема – 4-3-3 – давала «Сити» больше интенсивности в передней линии. Такой боевой порядок позволяет контролировать и шестерку, и центральных защитников. Если проще, организованная 4-3-3 пресечет почти любую короткую комбинацию при выходе из обороны.

Защитная 4-3-3 от «Манчестер Сити». Фото: Other Agency

Наконец, последней расстановкой «Сити» для игры без мяча стала 4-1-4-1. Эту схему команда Гвардиолы подключала на поздних стадиях чужого владения. 4-1-4-1 пресекает пасы через второго на третьего – ключевой инструмент продвижения мяча от Силвы/Зума на Маунта/Ковачича.

Третья схема «Сити» в обороне, 4-1-4-1. Фото: Other Agency

Итог – необычные цифры для матча с участием «Сити». «Горожане» уступили по владению (46% на 54%), общему числу (548 на 633) и точности (88% на 90%) передач, зато обошли соперника в отборах (32 против 20), перехватах (18 против 15), выносах (16 против 5) и игре на втором этаже (14 успешных единоборств против 7).

Гвардиола решился на цифровой компромисс – тот принес результат, который отразился в метриках по ударам. При меньшей доле владения «Сити» стрелял по чужим воротам вдвое чаще «Челси» (18 против 9). При этом почти половина ударов «синих» пришлась из-за пределов штрафной (4), еще треть – со стандартов (3). Это говорит о крахе позиционных атак.

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Прессинг «Челси» повлиял на результат в той же мере, что и прессинг «Сити». Правда, уже в негативном свете.

От атак соперника «синие» отбивались по 4-3-3 с переходом на 4-2-3-1. Передняя линия держала высокие позиции. В таких условиях организованные команды сохраняют структуру и вместе шагают вперед. К игрокам атаки поднимаются полузащитники, а к ним – защитники. «Челси» хватало выдержки ровно 10 минут.

Пример со стартового свистка. «Челси» защищается по 4-2-3-1, но пара Канте-Ковачич не поддерживает переднюю линию и оставляет зону перед собой. Фото: Other Agency

После этого задняя и средняя линии отвернулись от передней. Вернер, Палисик и Зиех поднимались до защитников «Сити» и оставляли зоны – пассивные партнеры их не покрывали. Команда Гвардиолы аккуратно взялась и за это преимущество, что вылилось в голы Гюндогана и Фодена.

Прибавьте сюда излишнюю нацеленность на мяч, слабый контроль зон и невнимательность к забеганиям – получите худший конструкт обороны против «Сити». «Челси» пестрил всеми этими деталями.

Так Лэмпард выхватил 1:3 и 4-е поражение на 6 последних матчей в АПЛ. Вместо этого Фрэнк мог поднять прошлогодние конспекты, которые сработали против Гвардиолы на Бридже. Тогда «Челси» отбивался по сдержанной схеме 4-1-4-1 и не лез в прессинг. «Сити» с трудом разрезал компактную оборону «синих», что привело к победе 2:1.

Если Лэмпард все же поверил в мощность высокого давления, стоило хотя бы придать Канте роль восьмерки. Активность Н’Голо в защите поддержала бы прессинг «Челси». Его место в глубине отошло бы Джорджиньо, который как раз помог бы «синим» с выходом из обороны.

Вместо этого Фрэнк погрузился в тактический конструктор, который обрек «Челси» на новый провал, а самого Лэмпарда – на усиленные слухи об отставке.

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