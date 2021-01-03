После поражения в матче 17-го тура чемпионата Англии от «Манчестер Сити» (1:3) будущее главного тренер «Челси» Фрэнка Лэмпарда в клубе под вопросом.

Руководство лондонцев изучает варианты для замены Лэмпарда после 4 поражений в 7 последних матчах, утверждает The Athletic.

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Отмечается, что в случае улучшения результатов 42-летний специалист, вероятно, продолжит тренировать «Челси» до конца сезона. При этом ситуацию усугубляют напряженные отношения тренера с некоторыми игроками.

«Челси» опустился на восьмое место в АПЛ.

У команды четыре поражения с начала декабря. Больше только у «Шеффилда» и «Вест Бромвича».

Перед Новым годом Bild сообщил, что претендентом на место Лэмпарда является Томас Тухель.

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