Пять лет назад Джек Грилиш казался лишь одним из сотен талантливых молодых футболистов, которые сверкают, а затем растворяются и коротают годы до окончания карьеры в низших дивизионах. В сезоне-2014/15 19-летний воспитанник помог «Астон Вилле» дойти до финала Кубка Англии – в 1/2 бирмингемцы выбили «Ливерпуль» Брендана Роджерса. На волне успехов Грилиш из потенциальной звезды превратился для команды в обузу – в следующем сезоне за 16 матчей с участием Джека аутсайдер не одержал ни одной победы и финишировал в АПЛ на последнем месте.

В конце осени 2015-го главный тренер Реми Гард наказал Грилиша за нарушение дисциплины ссылкой в команду до 20 лет – зазнавшийся креативщик посетил ночной клуб после унизительно разгрома от «Эвертона» (0:4). В следующем сезоне «Вилла» панически меняла коучей и барахталась в середине Чемпионшипа, а топ-клубы высшего дивизиона забыли о техничном, но жутко нефартовом и слабовольном пареньке.

Чемпионат Англии В АПЛ всплеск заражений COVID-19. Боссы лиги возмущены, что игроки разных клубов отдыхали вместе 19/08/2020 В 20:19

В сентябре 2016-го клуб даже открыл в отношении Грилиша внутреннее расследование – Джек отрывался в бирмингемском отеле настолько шумно, что под утро тусовку пришлось разгонять полицейским. Дисциплину воспитанника публично осудил владелец «Виллы» Тони Ся – бизнесмен заявил, что Джеку пора сосредоточиться на футболе и лучше подбирать компанию. Неудачи преследовали Грилиша и в следующее межсезонье – в августе 2017-го он набрал хорошую форму, но получил травму почки в товарищеском матче против «Уотфорда» и выбыл на несколько месяцев.

Будущее казалось Грилишу непредсказуемым и туманным – карьера в клубе всей жизни висела на волоске, любой выход в старте казался праздником. Три с половиной года спустя ситуация кардинально изменилась: «Вилла» сначала закрепилась на первых местах в Чемпионшипе, а затем вернулась в Премьер-лигу. Джек из ненадежного и нестабильного таланта превратился в харизматичного лидера, образец лояльности и одну из главных английских звезд нового поколения.

В финале плей-офф 2019-го «вилланы» обыграли «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда – Грилиш отпраздновал триумф, прокатившись на коленях к трибунам с родными болельщиками. Он слишком хорошо представлял их боль за последние годы и эйфорию от долгожданного успеха, чтобы относиться к успеху с профессиональной сдержанностью – для него это была радость не только футболиста, но и фаната. С того момента карьера Джека развивается только по восходящей: он наладил уникальную связь с местным сообществом, спас «Виллу» от очередного вылета и превратился в самую желанную трансферную цель самой дорогой и звездной европейской лиги.

Секрет Грилиша в том, что он сочетает качества крайнего нападающего и плеймейкера. Формально Джек занимает в «Вилле» одну из трех позиций под «девяткой», но на самом деле постоянно смещается на разные фланги и меняется позициями с партнерами. Капитан «Астон Виллы» одинаково хорошо видит поле, раздает передачи, ускоряется с мячом и обводит защитников. Он может отрезать оборону соперника одним пасом или сделать все сам, забить красивым обводящим ударом или заработать пенальти.

В «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне отвечает за розыгрыш и доставку мяча, а Рахим Стерлинг – за скоростные прорывы. У «Ман Юнайтед» обязанности диспетчера выполняет Бруну Фернандеш, а Маркус Рэшфорд ускоряется под передачи португальца и разбирается с оппонентами. Грилиш сочетает качества всех этих игроков: его стиль игры нельзя свести к одной позиции или амплуа. Он техничен, как Поль Погба, но в отличие от француза много двигается и не уступает в скорости классическим бегункам. Фанаты «МЮ» и «Сити» мечтают о Грилише, несмотря на плотную конкуренцию и звезд в атаке.

Статистика подтверждает прогресс и универсальность Джека. За 15 матчей в АПЛ этого сезона он 18 раз пробил после сольных проходов – лучше в этом отношении проявил себя только Рэшфорд (19). Однако Грилиш 23 раза протащил мяч и создал момент для партнера – по этому показателю он на 10 проходов обгоняет Джека Харрисона из «Лидса» и Адама Траоре из «Вулверхэмптона». Получается, Джек 41 раз завершил проход созданным моментом или ударом – у Рэшфорда эффективность намного меньше (30), замыкает тройку Рияд Марез (23). Дриблинг бирмингемского волшебника тоже впечатляет: за этот сезон у него 43 успешных обводки – третий показатель в чемпионате.

По созданным моментам в этом сезоне Грилиш превосходит и Фернандеша, и Де Брёйне – 51 против 47 и 42. Если сравнивать этот же показатель тройки лучших плеймейкеров АПЛ с дебюта Фернандеша за «МЮ» в феврале, то Грилиш (84 созданных момента) превосходит Бруну (77) и незначительно уступает Кевину (93). Английские болельщики обратили внимание на то, что после ноябрьского матча Лиги наций против Бельгии именно Де Брёйне подошел к Джеку и предложил поменяться джерси. Несмотря на поражение «трех львов» (0:2), именно Грилиш стал самым ярким игроком встречи.

Джек Грилиш и Кевин де Брёйне Фото: Getty Images

Полузащитник «Виллы» стал причиной разлада между фанатами сборной и Гаретом Саутгейтом: многих раздражали решения коуча, который вместо набравшего потрясающую форму Джека упорно ставил в основу нестабильного и неопытного Мэйсона Маунта. «Возможно, Саутгейт не понимает, на какой позиции его лучше всего использовать, – предположил бывший игрок «Арсенала» и эксперт Пол Мерсон. – Ему привычнее действовать в роли свободного художника, не привязываясь к одной позиции. Я думаю, он самый талантливый английский футболист. У нас никогда не было игрока, настолько похожего на Пола Гаскойна».

Игра Грилиша производит впечатление не только на болельщиков. Сэм Эллардайс уверен, что талант плеймейкера позволит ему выступать даже за «Барселону» или «Реал», а тренировавший «Виллу» в 2015-м Тим Шервуд считает, что руководство недооценивало тинейджера: «Когда я пришел в клуб, он обязательно играл, если был здоров. В нем есть что-то особенное, такие футболисты попадаются редко. Когда я общался с боссами «Виллы», они упоминали Бентеке, Делфа, Клеверли, Влаара и других игроков. Я сказал им: «Еще у вас есть Джек Грилиш». Они считали, что он все еще ребенок. На это я ответил: «Не беспокойтесь, что он еще ребенок, он обладает уникальным талантом». Шервуд рекомендовал возглавлявшему «Тоттенхэм» Гарри Реднаппу подписать Грилиша, когда тому было 16. Позже за Джеком следил Маурисио Почеттино, но до переговоров не дошло.

Некоторые критики считают, что Грилиш передерживает мяч, но даже эта «слабость» на самом деле работает на пользу Джеку и команде. Сольные проходы англичанина настолько эффективны еще и потому, что часто заканчиваются фолами соперников – иногда Грилиш не отмечается результативными действиями, но усаживает на желтые сразу нескольких защитников или зарабатывает пенальти. В АПЛ прошло меньше половины сезона, а Грилиш уже вырвался в единоличные лидеры по количеству нарушений в свой адрес – против него фолили 65 раз, против ближайшего преследователя Уилфрида Заа – всего 42. Для сравнения – из игроков «Ман Юнайтед» чаще всего правила нарушали против Фернандеша (21) и Рэшфорда (20). Если взять отрезок с начала прошлого сезона, то Джек собрал 232 фола, а идущий на втором месте Заа – 162. Обвинить капитана «Виллы» в симуляциях и податливости тоже непросто – в этом сезоне он выиграл больше всех единоборств в АПЛ (145), с начала прошлого идет по этому показателю вторым (434).

Грилиш с детства привык, что его постоянно лупят по ногам. Дриблера особенно закалила аренда в «Ноттс Каунти», который в сезоне-2013/14 выступал в суровом третьем дивизионе. «Когда ты, взрослый футболист, натыкаешься на 18-летнего паренька и не можешь отобрать у него мяч, это бесит, – объяснил нападающий Инок Шоумни, выступавший за «сорок» вместе с Джеком. – Ты используешь другие способы, чтобы понять, есть ли у него характер, чтобы терпеть удары и все равно открываться под передачи. Уже тогда стало понятно, что он обладает нужным менталитетом».

Грилиш в равной степени сочетает талант, мужество и целеустремленность. Когда несколько месяцев назад команда Дина Смита боролась за выживание, Джек брал игру на себя и больше держал мяч, как и положено лидеру. С тех пор Грилиш поработал над эффективностью проходов – в этом сезоне он в среднем за матч делает 12,1 касаний на своей половине (на 6,1 меньше, чем в прошлом) и целых 8,9 в чужой штрафной (на 5,1 больше, чем в прошлом). Его проходы кажутся не дриблингом ради дриблинга, а серьезным атакующим оружием – почти каждый заканчивается либо моментом, либо фолом и опасным стандартом в пользу «Виллы».

«Он как футболист из «Менсы» (организации для людей с высоким уровнем интеллекта – Eurosport), – похвалил игрока Шервуд в разговоре с The Athletic. – У него поразительно высокий спортивный IQ. Его умение вести мяч, его мощь, целеустремленность, чутье. Он чувствует сильные стороны одноклубников. Когда нам нужно было перевернуть игру, я говорил: «Давайте найдем самый удобный способ довести мяч до Джека». Он может играть за абсолютно любой клуб».

Главным претендентом на плеймейкера называют «МЮ». «Красных дьяволов» связывали с Грилишем уже в прошлое трансферное окно, но тогда клуб бросил силы на переговоры по Джейдону Санчо, а Джек в итоге продлил контракт с «Виллой». Теперь очевидно, что такой игрок пригодится «Юнайтед»: Поля Погба наверняка продадут летом, а без него единственным мощным креативщиком останется Фернандеш. «МЮ» – один из немногих клубов в мире, которые могут позволить себе такой трансфер. Очевидно, что «Вилла» потребует за лучшего игрока целое состояние.

Поль Погба, Джек Грилиш и Уле Гуннар Сульшер Фото: Getty Images

«Если Сульшер не поверит в Донни ван де Бека, «Юнайтед» понадобится кто-то, кто свяжет защиту и полузащиту, – объясняет колумнист британского Eurosport Александр Нефертон. – Фернандеш может исполнять эту роль, если будет играть в центре поля с более оборонительным игроком – например, с Фредом, Скоттом Мактоминеем и Неманьей Матичем. С Грилишем в тройке полузащитников не останется ни одного пассажира. Джек добавит разнообразия в атаке – он может сыграть на всех позициях от нападающего до левого или правого вингера».

Часть обаяния Грилиша заключается в его ностальгическом образе: играет на топ-уровне, но сохраняет верность «Астон Вилле» уже 20 лет, как звезды андердогов 1990-х и 2000-х. Семья Джека пронесла связь с родным клубом через несколько поколений: на стыке XIX и XX века прапрадед Грилиша Билли Гарратти взял в составе «Виллы» Кубок Англии и стал чемпионом страны. Джек болеет за «Виллу» сколько себя помнит – такая преданность почти уникальна для перекачанной деньгами и амбициями Премьер-лиги. Другой похожий пример – Рэшфорд, но судьба Маркуса с детства связана с топ-клубом. В отличие от соотечественника Грилиш пережил с «Виллой» вылет в Чемпионшип, хаотичную смену тренеров и многолетний кризис.

Несмотря на медийный стиль жизни, он напоминает не гламурного Погба, а скорее легенд прошлого – например, Дэвида Бекхэма, который тоже светил модной прической на тусовках, но никогда не позволял усомниться в страсти к футболу. Грилиш по-прежнему неидеален – в декабре 2020-го его лишили прав на девять месяцев и оштрафовали на 90 тысяч евро за участие в двух авариях 29 марта и 18 октября. В первом случае Джек еще и нарушил правила самоизоляции – покидая очередную вечеринку, футболист протаранил «роллс-ройсом» припаркованные рядом машины. Очевидцы сплетничали, что от вывалившегося из автомобиля Грилиша пахло спиртным.

Личные скандалы и страсть к тусовкам никогда не пересекаются с карьерой капитана «Виллы» – во время матчей и на тренировках он остается образцом профессионализма, постоянно анализирует выступления и совершенствуется. Аварии и вечеринки вряд ли помешают Грилишу перейти в топ-клуб – его талант и перфекционизм затмевают любые недостатки. Правда, от дорогого трансфера может отказаться сам Джек – ведь он не только лучший плеймейкер АПЛ, но и преданный фанат «Астон Виллы».

Чемпионат Англии Капитан «Виллы» призвал сидеть дома, а через несколько часов напился на пати и попал в ДТП 30/03/2020 В 07:21