У «Челси» большие проблемы: в последних семи матчах «синие» одержали лишь одну победу и упали на девятое место в АПЛ.
Несмотря на это, Лэмпард пользуется доверием руководства: во многом из-за того, что вывел «синих» в ЛЧ во время трансферного бана. Боссы не горят желанием увольнять Фрэнка, но не все игроки на стороне тренера. По информации ESPN, часть футболистов разочаровалась в коуче и его тактике.
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Несмотря на доверие к Лэмпарду, руководство прорабатывает и другие варианты. По информации The Independent, в шорт-листе «синих» четыре спеца: Брендан Роджерс («Лестер»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), Массимилиано Аллегри и Томас Тухель.
- Лэмпард работает в «Челси» с 2019 года.
- Сезон-2019/20 «синие» закончили на четвертом месте.
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