У «Челси» большие проблемы: в последних семи матчах «синие» одержали лишь одну победу и упали на девятое место в АПЛ.

Несмотря на это, Лэмпард пользуется доверием руководства: во многом из-за того, что вывел «синих» в ЛЧ во время трансферного бана. Боссы не горят желанием увольнять Фрэнка, но не все игроки на стороне тренера. По информации ESPN, часть футболистов разочаровалась в коуче и его тактике.