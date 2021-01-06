Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер раскритиковал тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за жалобы в адрес судей на то, что «МЮ» бьет пенальти чуть ли не чаще всех в АПЛ.

«Слышал, что «МЮ» за два года пробил больше пенальти, чем «Ливерпуль» за 5,5 лет». – пожаловался Клопп после поражения от «Саутгемптона» (0:1).

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«Я не считал, сколько раз право пробить пенальти получал «Ливерпуль», – парировал в интервью Sky Sports Сульшер. – Так что, если они хотели потратить свое время на переживания по поводу того, когда на наших игроках фолили в штрафной площади соперника... Я не трачу на это время. Я не могу говорить за других тренеров, почему они делают такие заявления.

В прошлом году в полуфинале Кубка Англии с «Челси» (1:3) Фрэнк Лэмпард говорил о чем-то таком, и это сработало. Там был явный пенальти, который мы должны были пробивать, но его не поставили. Так что, возможно, это такой способ повлиять на судей. Я не знаю, но я не беспокоюсь по этому поводу. Когда на наших игроках фолят в штрафной – это пенальти».

С 2015 года, когда Клопп возглавил «Ливерпуль», его команда пробила с точки 30 раз.

У «МЮ» за этот период в активе 41 пенальти. Больше только у «Лестера» (45) и «МанСити»(43).

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