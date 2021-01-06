Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер раскритиковал тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за жалобы в адрес судей на то, что «МЮ» бьет пенальти чуть ли не чаще всех в АПЛ.

«Слышал, что «МЮ» за два года пробил больше пенальти, чем «Ливерпуль» за 5,5 лет». – пожаловался Клопп после поражения от «Саутгемптона» (0:1).

Кубок английской Лиги
«МЮ» провалил старт, а сейчас бьется за чемпионство. Помогли Кин и Гиггз
3 ЧАСА НАЗАД

«Я не считал, сколько раз право пробить пенальти получал «Ливерпуль», – парировал в интервью Sky Sports Сульшер. – Так что, если они хотели потратить свое время на переживания по поводу того, когда на наших игроках фолили в штрафной площади соперника... Я не трачу на это время. Я не могу говорить за других тренеров, почему они делают такие заявления.

В прошлом году в полуфинале Кубка Англии с «Челси» (1:3) Фрэнк Лэмпард говорил о чем-то таком, и это сработало. Там был явный пенальти, который мы должны были пробивать, но его не поставили. Так что, возможно, это такой способ повлиять на судей. Я не знаю, но я не беспокоюсь по этому поводу. Когда на наших игроках фолят в штрафной – это пенальти».

  • С 2015 года, когда Клопп возглавил «Ливерпуль», его команда пробила с точки 30 раз.
  • У «МЮ» за этот период в активе 41 пенальти. Больше только у «Лестера» (45) и «МанСити»(43).

«МЮ» не проигрывает в дерби 3 матча. Расклады перед 1/2 финала Кубка Лиги

«МЮ» провалил старт, а сейчас бьется за чемпионство. Помогли Кин и Гиггз

Чемпионат Англии
Клопп объяснил, почему не сделал Салаха капитаном
26/12/2020 В 11:35
Чемпионат Германии
«Не имеет права судить тренеров». Клопп наехал на экс-игрока «Баварии»
24/12/2020 В 19:21