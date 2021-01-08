В полуфинале Кубка английской Лиги «МЮ» уступил «Сити» и покинул турнир. Экс-игрок «красных дьяволов» Димитар Бербатов разозлился из-за слишком нежного футбола команды.

«Иногда в дерби и важных матчах форма и импульс не так важны. Важно то, насколько вы хотите победить, насколько у нас хитрые и умные игроки, которые могут использовать хитрости и уловки. Делайте все, чтобы победить.

Чемпионат Англии Бербатов: «Ливерпуль» заслужил, чтобы ему отдали титул» 05/04/2020 В 18:43

Иногда нужны быть таким, как сказал Моуринью - нужно быть ублюдком, чтобы выигрывать трофеи. Я не вижу этих качеств от нынешнего «МЮ».

Рой Кин сказал, что он был шокирован тем, как игроки обнимались с соперником после дерби. Я тоже! Какого *** [хрена]! Это дерби – выходи и выигрывай.

«МЮ» не хватает грязного игрока, который даст команде агрессию. Команда временами были слишком милой», – цитирует Бербатова Marca.

«МЮ» и «Ливерпуль» делят первое место в АПЛ, набрав по 33 очка. Правда, у «красных дьяволов» есть матч в запасе.

Команда Уле-Гуннара Сульшера вылетела из ЛЧ и сыграет в Лиге Европы.

Чемпионат Испании Бербатов: «Месси должен стирать грязное белье дома. Меня взбесила его критика Абидаля» 07/02/2020 В 23:59