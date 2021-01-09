Несмотря на повышенную угрозу распространения коронавируса в Британии, полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Ланцини провел ночь с 24 на 25 декабря с аргентинскими футболистами «Тоттенхэма» Серхио Регилоном, Джованни Ло Чельсо и Эриком Ламелой.

«Много думал о том, как повел себя на Рождество. Знаю, что не могу изменить прошлое, но я обсудил ситуацию с руководством клуба и тренером и хочу, чтобы у этой ситуации был положительный итог. Я уже давно выступаю за «Весь Хэм» и знаю, какое значение имеют болельщики для нашего клуба. Хочу с чистой душой вернуться к футболу – делу, которое имеет значение для всех нас. Сделаю пожертвование в продовольственный банк. Надеюсь, оно сможет помочь людям в столь непростое время», – написал Ланцини в твиттере.

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