«Много думал о том, как повел себя на Рождество. Знаю, что не могу изменить прошлое, но я обсудил ситуацию с руководством клуба и тренером и хочу, чтобы у этой ситуации был положительный итог. Я уже давно выступаю за «Весь Хэм» и знаю, какое значение имеют болельщики для нашего клуба. Хочу с чистой душой вернуться к футболу – делу, которое имеет значение для всех нас. Сделаю пожертвование в продовольственный банк. Надеюсь, оно сможет помочь людям в столь непростое время», – написал Ланцини в твиттере.