Бывший футболист сборной Германии Месут Озил начал переговоры с лондонцами по выплате ему оставшейся части зарплаты. Если клуб и Озил договорятся, Месут сможет перейти в новую команду уже зимой.

Если Озил останется в «Арсенале» до истечения срока соглашения, то заработает 8 млн евро. Полузащитник готов уйти, если получит всю эту сумму, пишет Daily Mail со ссылкой на турецкий телеканал TRT Spor. Ранее сообщалось, что лондонский клуб не намерен платить Озилу даже часть зарплаты, если он перейдет в «Фенербахче» на правах аренды.