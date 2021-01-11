В семи последних матчах «Челси» зацепил лишь одну победу. Состав «синих» уже изучают Тухель и Аллегри, а Лэмпард выходит к прессе и говорит о мотивации игроков – якобы из-за нее с кем-то можно и попрощаться.

При этом турбулентный отрезок «синих» можно объяснить тремя тактическими причинами. Все они в разной степени связаны с фигурой тренера.

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Лэмпард не хочет (или не умеет) строить атаку через центр

Кризис «Челси» протекает под четким атакующим трендом: Лэмпард слишком сильно полагается на фланговую игру. Половина атак «синих» против «Эвертона» и «Вулверхэмптона» прошла через один из краев. На «Гудисон Парк» нападение гостей стеклось направо, на «Молинью» – налево. Против «Арсенала» и «Сити» такого перекоса не было, но даже в этих матчах «Челси» выдал вдвое больше кроссов, чем соперник: 34 против 16 у «канониров» и 19 против семи у «горожан».

Высокая доля навесов – не всегда негативный симптом. Первое место по кроссам в АПЛ – за «Ливерпулем» (264), а команду Клоппа в однообразии не упрекнуть. Кроме того, у «Челси» есть кадры для активной ставки на фланги. Например, Бен Чилуэлл и Рис Джеймс. Оба идут в топ-5 фулбеков лиги по ассистам (у Бена их 4, у Риса – 2).

В этом контексте важно отделять здравый акцент на краях от слишком высокого. Система Лэмпарда предусматривает широкий фронт атаки. С такой установкой игнорировать фулбеков невозможно, но нагрузку на них надо дозировать.

Reece James of Chelsea speaks with Ben Chilwell of Chelsea Фото: Getty Images

Иногда атака «Челси» показывает такую беспомощность в центре, что переходит исключительно на кроссы. Так было во втором тайме против «Вулверхэмптона», где нападение «синих» положилось на левый фланг. Ключевую роль получил Чилуэлл. Он был ответственен за транзит мяча: цеплял его на своей половине и тащил до финальной трети.

Из-за этого Чилуэлл стал лидером «Челси» по Progressive Distance – расстоянию, на которое игрок протащил мяч. Бен набил 512 метров. При этом ожидаемые ассисты Чилуэлла составили ничтожные 0,3, а из 19 кроссов до цели дошли лишь три.

Если проще, Чилуэлл сдал под большой нагрузкой на мяче. Он добегал с мячом до финальной трети, где терял в качестве решений, но альтернатив Бену у «Челси» не было.

Такая картина – с неоправданной ставкой на фланги, которая стирает качество их игры – повторяется слишком часто, чтобы обвинять отдельных игроков. Лэмпард будто не предусматривает другие схемы развития атак. Он стал заложником качественной игры фулбеков и отказался от альтернатив.

При этом «Челси» хватает кадров для разнообразного рисунка игры – в том числе в центре:

В этом сезоне на мяче прогрессирует Мэйсон Маунт. Он лучший в команде по ожидаемым ассистам (3,1), передачам в финальную треть (96) и передачам под удар (42) во всех турнирах;

Летом в «Челси» приехал Кай Хаверц. При всей нестабильности, немец умеет точечно улучшать владение открываниями и передачами – как перед голом Хадсон-Одои в ворота «Сити». Хаверц идет в топ-5 «Челси» по GCA (действия, которые привели к голу; их у Кая 6) и SCA (то же самое, только для ударов; таких у Хаверца 41);

За «синих» по-прежнему бегает Матео Ковачич – лучший игрок прошлого сезона, который входит в топ-2 команды по обводкам (76% успешных на 25 попыток);

И это все – без упоминания Джорджиньо.

«Челси» хватает игроков для разнообразной игры в пас, в том числе в центральном канале. Вопрос в желании и умении тренера.

Прессинг «Челси» оставляет дыры в защите

Лэмпард включил активный прессинг с первого матча во главе «Челси». Тогда «синие» пали от «МЮ» со счетом 0:4, но удивили активностью в давлении – особенно в первом тайме. Сегодня лондонский клуб идет четвертым в АПЛ по PPDA (9,79) – это показатель интенсивности прессинга (чем он ниже, тем усерднее давит команда). Лэмпард все еще не отказывается от активной защиты на чужой половине. Более того, он сохраняет систему, по которой она работает.

Chelsea manager Frank Lampard Фото: Getty Images

Фрэнк оставил персональный прессинг, где каждому игроку указан конкретный соперник-цель. При этом уже с ноября «Челси» стал проседать в интенсивности. Это бросилось в глаза в домашнем матче против «Ренна», где после 30-й минуты «синие» сдали владение и перестали успевать за оппонентом.

Дальше проблема лишь прогрессировала. После матча с «Арсеналом» Лэмпард уже жаловался на пассивного Вернера: «Сегодня Тимо внес недостаточный вклад как на мяче, так и без мяча. Посмотрим, связано ли это с усталостью. Я с ним поговорю».

«Челси» действительно не хватает защитной активности отдельных игроков. Эффект ухудшается из-за того, как Лэмпард выстроил подстраховку. Если кто-то из игроков передней линии не доработал в прессинге, партнер обязан выброситься на его персональную цель. В матче против «Сити» эта система родила хрестоматийный скриншот, которому остроумное название: не «прессинг», а «депрессинг».

За пару секунд до этой ситуации в прессинге не доработал Палисик. Кристиан помчал назад, как только осознал провал. Канте и Ковачич кинулись страховать и оставили зону за спиной. Фото: Other Agency

Выходит, что «Челси» столкнулся с двумя трудностями, которые подвязаны на прессинге. Первая – усталость игроков. Вторая – излишний фокус на персональной опеке и подстраховке.

С похожей проблемой – слишком активного прессинга, который вскрывает зоны за спиной – в Лондоне столкнулся Маурицио Сарри. Его вразумил такой же матч против «Сити». После поражения 0:6 Сарри перевел «Челси» на более сдержанную оборону, которая лучше подошла составу.

Может ли Лэмпард повторить за предшественником? Для этого нужно перестроить систему. В начале декабря Фрэнк намекал, что поменять тактику не выйдет – не позволяют перерывы между матчами. Их мало и они короткие – из-за этого штаб «Челси» уделяет больше внимания физике и меньше – тактике.

Лэмпард попал в замкнутый круг. С одной стороны, его система прессинга не работает. С другой, не помогают и тренировки. Это подводит к следующей проблеме кризисного «Челси».

Ротация: Лэмпард меняет игроков не только по игровым причинам

В этом сезоне ротация Лэмпарда подчиняется двойственной логике. Иногда она зависит от игровых факторов – из-за них, например, Абрахам и Жиру регулярно меняют друг друга в основе. Но иногда причины упираются в личные и скрытые истории.

Одно дело, когда это связано с резервистами. Например, с Маркосом Алонсо. Фулбек «Челси» не выходил на поле с 26-го сентября, когда после замены против «Вест Бромвича» ушел досматривать игру в клубный автобус и разозлил этим решением главного тренера. Вместо него играет Бен Чилуэлл, но претензий к британцу – что в атаке, что в защите – гораздо меньше.

Другой вопрос – к ситуации с Фикайо Томори. В сентябре центрдеф «Челси» спасал команду от пожара с «Ливерпулем»: на 45-й минуте у «синих» удалился Андреас Кристенсен. Лэмпард хвалил Томори после игры: «Он отлично справился со своими задачами. Он пропустил несколько матчей. Сегодняшний выход доказал, что он держит себя в форме. Надеюсь, он почувствовал, что я в него верю».

Доверие Лэмпарда Томори чувствовал не дольше 180 минут – именно столько игрового времени он получил после матча с «Ливерпулем. Все оно пришлось на Кубок Лиги. Фикайо не вышел даже на игру с «Астон Виллой», где Лэмпард ротировал состав и положился на Рюдигера с Кристенсеном – проблемную связку прошлого сезона.

Fikayo Tomori Фото: Getty Images

Теперь Томори в аренду. В прошлом сезоне он отбегал за «Челси» 22 матча и казался крепким претендентом на основу. Почему Лэмпард игнорирует его в этом году, неизвестно.

Есть и противоположный пример – Тимо Вернер. Немец идет вторым в «Челси» по минутам на поле (1829). При этом он не забивает с ноября, когда всадил два пенальти в ворота «Ренна». С тех пор уверенность Тимо летит по наклонной. В матче с «Вест Хэмом» было заметно, как долго он решается на каждый удар – видимо, чтобы пальнуть без отклонений от методичек. А в играх против «Арсенала» и «Сити» Вернер просто слился с газоном.

Пример Тимо показывает: иногда вера Лэмпарда в игроков не рациональна. В конце прошлого сезона на позиции Вернера блистал Маунт. Благодаря ему «Челси» дотянулся до финала Кубка Англии. Что мешает вернуться к этой практике, знает только Фрэнк.

На выход из турбулентности у Лэмпарда есть месяц. Уже в конце февраля «Челси» ждет первый матч с «Атлетико», а сразу за ним – битвы с «МЮ», «Эвертоном» и «Лидсом». Кажется, именно на этом отрезке руководство «синих» решит, достоин ли жизни проект молодого состава с легендой у руля.

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