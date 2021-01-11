Источники, близкие к клубу, сообщают, что астмой страдают 22 игроков из 35 – 63 процента команды. Это более чем в пять раз превышает средний показатель по Великобритании – 12 процентов астматиков. Журналист Back Page Football Алан Мур считает ситуацию опасной, так как больные астмой входят в группу риска по заболеваемости COVID-19.