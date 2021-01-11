Среди футболистов «Ливерпуля» наблюдается массовое заболевание астмой – в период пандемии коронавируса это может помешать команде добиться максимальных результатов.
Источники, близкие к клубу, сообщают, что астмой страдают 22 игроков из 35 – 63 процента команды. Это более чем в пять раз превышает средний показатель по Великобритании – 12 процентов астматиков. Журналист Back Page Football Алан Мур считает ситуацию опасной, так как больные астмой входят в группу риска по заболеваемости COVID-19.
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- В сезоне-2019/20 «Ливерпуль» выиграл первый трофей АПЛ за 30 лет.
- В текущем сезоне команда Юргена Клоппа идет на первом месте, имея равное число очков с «МЮ», но у «Юнайтед» – игра в запасе.
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