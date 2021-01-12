«Вест Хэм» ввел в совет директоров Эмму Джейн Эвелин Бентон-Хьюз – британскую актрису и режиссера фильмов для взрослых, по совместительству – гражданскую жену владельца клуба Дэвида Салливана.
Релиз о назначении Эммы можно увидеть на официальном сайте Регистрационной палаты Великобритании. Также должность в совете директоров получил сын Салливана Дэйв.
Чемпионат Англии
Игрок «Вест Хэма» нарушил карантин. Теперь он поможет нуждающимся
Псевдоним 55-летней дамы для работы со взрослым контентом – Ив Ворли. Daily Star напоминает, что она засветилась в порно-фильмах под названием Lesbian Student Nurses, Naked Neighbours – и это не полный список. Сам Салливан сколотил состояние именно в порно-индустрии: он владел сетью секс-шопов и несколькими эротическими журналами.
- «Вест Хэм» после 17 туров замыкает топ-10 АПЛ.
Чемпионат Англии
«Челси» проваливает декабрь. «Вест Хэм» может выкинуть «синих» из топ-10
Чемпионат Англии
Вратарь «Вест Хэма» с нарушением потащил пенальти. Чех предложил новое правило