Релиз о назначении Эммы можно увидеть на официальном сайте Регистрационной палаты Великобритании. Также должность в совете директоров получил сын Салливана Дэйв.

Псевдоним 55-летней дамы для работы со взрослым контентом – Ив Ворли. Daily Star напоминает, что она засветилась в порно-фильмах под названием Lesbian Student Nurses, Naked Neighbours – и это не полный список. Сам Салливан сколотил состояние именно в порно-индустрии: он владел сетью секс-шопов и несколькими эротическими журналами.