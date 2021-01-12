Полузащитник «Арсенала» Месут Озил и главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вступили в заочную перепалку.

В твиттере Озил отвечал на вопросы подписчиков. Один из фолловеров спросил Месута, что бы он выбрал – переход в «Тоттенхэм» или завершение карьеры?

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«Простой вопрос. Ушел бы на пенсию!» – ответил на это Озил.

На пресс-конференции перед матчем «Тоттенхэма» с «Фулхэмом» Жозе Моуринью рассказали о словах Озила.

«Кто сказал ему, что «Тоттенхэм» заинтересован в подписании с ним контракта?» – отреагировал Особенный.

  • Озил выступает в «Арсенале» с 2013 года. Футболист хочет перейти в «Фенербахче».
  • С «Арсеналом» немец выиграл три Кубка Англии и три Суперкубка страны.

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